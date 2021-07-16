Состоялся круглый стол с участием работодателей и представителей крупных компаний Азербайджана

Сегодня в рамках программы «Профессиональное образование и обучение будущего: поддержка создания центров продвинутого профессионального образования в Азербайджане» состоялся круглый стол с участием работодателей и представителей из крупных компаний Азерб

Сегодня в рамках программы "Профессиональное образование и обучение будущего: поддержка создания центров профессионального образования в Азербайджане" состоялся круглый стол с участием работодателей и представителей крупных компаний Азербайджана, сообщает Report.

Ранее Европейский Союз (ЕС), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Министерство образования запустили новый проект стоимостью 5,6 миллиона евро для поддержки качественного профессионального обучения в системе профессионального образования и обучения в Азербайджане.

Четырехлетний проект, финансируемый ЕС и реализуемый ПРООН, направлен на поддержку Государственного агентства профессионального образования (PTDA) для обучения персонала на основе текущих потребностей рынка труда.

В ходе мероприятия присутствующие обсудили такие вопросы как возможности сотрудничества с профессиональными учебными заведениями, программы студенческих стажировок, обсуждение концепции обучения, детальное рассмотрение любых совместных деловых возможностей, создание центров развития карьеры и модернизации механизмов сотрудничества профучилищ с работодателями из различных компаний

Во время обсуждений работодатели крупных компаний Азербайджана обменялись мнениями по основным проблемам, возникающим при принятии на работу кандидатов. Были выделены такие проблемы как нехватка практики у кандидатов, незнание или слабое владение иностранными языками и др. Также было отмечено, что проблемы должны решаться лишь комплексным подходом, то есть, значимым фактором является сотрудничество частного сектора с профессиональными училищами, а также вовлечением в этот процесс учителей и самих родителей.