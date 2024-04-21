Состоялся "Экзамен на общие знания" конкурса "Восхождение"

Состоялся "Экзамен на общие знания" онлайн-этапа, которого с нетерпением ждали участники четвертого конкурса "Восхождение".

Состоялся "Экзамен на общие знания" онлайн-этапа, которого с нетерпением ждали участники четвертого конкурса "Восхождение".

Как сообщили Report в рабочей группе конкурса, экзамен проводился по "Азербайджанскому блоку", "Мировому блоку", блокам "Основы менеджмента" и "Современные тенденции", в каждом из которых было по 25 вопросов. В онлайн-экзамене приняли участие 9784 кандидата.

Отметим, что впервые в нашей стране такое число участников одновременно вошли в единую систему и сдали экзамен. Проходной балл по "Экзамену на общие знания" - 60. В отличие от предыдущих лет, на этот раз онлайн-этап состоит из 2 частей - "Экзамен на общие знания" и "CV тур". Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получили право участвовать в "CV туре", который продлится с 1 по 10 мая.

Напомним, что конкурс "Восхождение" учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте от 21 до 51 года, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и как минимум двухлетним управленческим опытом, а также создание в стране банка кадрового резерва.

Победители конкурса "Восхождение" в течение года получают индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов. Также им вручается денежная премия в размере 20 тысяч манатов.

25 декабря 2023 года Президент Азербайджана подписал Распоряжение о проведении очередного, четвертого конкурса "Восхождение".