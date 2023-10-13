Состоялось заседание Организационного комитета конкурса "Восхождение"

Состоялось заседание Организационного комитета, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с проведением конкурса "Восхождение".

Состоялось заседание Организационного комитета, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с проведением конкурса "Восхождение".

Об этом Report сообщили в Рабочей группе конкурса.

Во встрече приняли участие председатель Организационного комитета конкурса "Восхождение", заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ульви Гулиев, генеральный директор Общественной телерадиокомпании Балакиши Гасымов, руководитель Рабочей группы конкурса "Восхождение", заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

Председатель Оргкомитета Фарах Алиева объявила заседание открытым и представила членам комитета отчет, подготовленный по итогам третьего конкурса "Восхождение". На встрече обсуждались предложения по менторской программе третьего конкурса "Восхождение". По итогам обмена мнениями были приняты соответствующие решения.

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Глава государства 20 декабря 2023 года подписал распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение". Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководящих лиц, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создание банка кадрового резерва в стране.