Состоялось юбилейное собрание, посвященное 110-летию академика Мусы Алиева

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана состоялось юбилейное собрание, посвященное 110-летию видного ученого, известного общественного деятеля, академика Мусы Алиева.

Как сообщили Report отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, первым делом участники мероприятия посетили могилу академика Мусы Алиева во Второй Аллее почетного захоронения, возложили к его могиле венки и букеты цветов.

Собрание, организованное в главном здании Академии, вступительным словом открыл президент НАНА, академик Акиф Ализаде. Напомнив о распоряжении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 февраля 2018 года "О праздновании 110-летнего юбилея академика Мусы Алиева", академик Акиф Ализаде подчеркнул, что данный документ является еще одним свидетельством государственной заботы, оказываемой отечественной науке и ученым.

Оратор сообщил, что своими фундаментальными исследованиями Муса Алиев внес огромный вклад в развитие геологии в Азербайджане; также ученый принимал активное участие в подготовке высокоспециализированных кадров. Академик отметил, что в качестве президента НАНА Муса Алиев достиг особых результатов в деле формирования в республике интеллектуального потенциала и организации перспективных отраслей науки.

Академик Акиф Ализаде подчеркнул, что видный ученый также являлся выдающимся общественным деятелем: "В различные годы он избирался депутатом Верховных Советов СССР и Азербайджана, членом и секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, заместителем председателя Совета министров Азербайджана, председателем Планового комитета Азербайджанской ССР, председателем Азербайджанского подразделения бывшего Всесоюзного общества "Знание", членом Комитета по Ленинским премиям и Пленума Высшей аттестационной комиссии, вице-президентом Общества советско-пакистанской дружбы.

Со стороны коллегии министерства нефтяной промышленности СССР ученый был удостоен звания "Почетный нефтяник". За многолетнюю плодотворную научную деятельность в нефтяной промышленности его имя было внесено в "Почетную книгу" министерства нефтяной промышленности СССР. Также он был избран почетным членом Всесоюзного палеонтологического общества".

Руководитель НАНА сообщил, что многолетняя плодотворная научно-организационная, педагогическая и общественная деятельность Мусы Алиева получила высокую оценку, он был награжден орденами "Ленин", "Трудовое Красное Знамя" (дважды), "Знак Славы", рядом медалей и почетных грамот. Также академик добавил, что после смерти в 1989 году за монографию "Фауна Азербайджана мелового периода" ученый был удостоен звания лауреата Государственной премии Азербайджана.

Академик Акиф Ализаде поделился своими воспоминаниями о выдающемся ученом: "Осенью 1956 года мне сообщили, что президент академии Муса Алиев ищет молодых специалистов на две вакантные штатные единицы в Институте геологии. В то время устроиться на работу в академии было очень трудным делом. Я встретился с Мусой Алиевым, мы побеседовали. Он принял меня на работу".

Отметив, что Муса Алиев был выдающимся палеонтологом, академик добавил, что в своей лаборатории он смог связать научную сферу и с медициной.

Академик Акиф Ализаде сообщил, что, будучи и президентом Академии, и руководителем лаборатории, видный ученый всегда оказывал ему поддержку и верил в него. Академик отметил, что и после того, как Муса Алиев покинул пост президента Академии и переехал в Москву, он всегда поддерживал его. Подчеркнув, что заслуги Мусы Алиева в развитии отечественной науки велики, руководитель НАНА добавил, что память о выдающемся ученом всегда будет жить в сердцах знавших его людей.

На мероприятии с докладом "Славный жизненный путь видного ученого" выступил академик-секретарь отделения наук о Земле НАНА, академик Фахраддин Гадиров. Сообщив, что в 1926 году академик Муса Алиев окончил школу с физико-математическим уклоном в Ашхабаде с отличными оценками и поступил на Горно-промысловый факультет Азербайджанского политехнического института (нынешний Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), который окончил в 1931 году, Фахраддин Гадиров добавил, что в 1936 году Муса Алиев защитил кандидатскую, а в 1957 году – докторскую диссертации, в том же году получил звание профессора; до этого, в 1950 году он был избран действительным членом Академии наук Азербайджана.

Оратор сообщил, что академик Муса Алиев успешно работал на нескольких высоких должностях: "В 1936-1941 гг. он последовательно работал в Азербайджанском индустриальном институте доцентом, деканом нефтяного факультета и директором, в 1941-1942 гг. был назначен начальником Главного образовательного управления при министерстве нефтяной промышленности СССР, в то же время занимался педагогической деятельностью в Московском нефтяном институте. В 1943-1949 гг. академик работал на партийных и государственных должностях, был секретарем Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана по промышленности, заместителем председателя Кабинета министров Азербайджана и председателем Государственного планового комитета, избирался депутатом Верховного Совета СССР".

Говоря о научной деятельности покойного академика, докладчик отметил, что одним из главных успехов ученого является осуществление под его руководством проекта по поиску и эксплуатации месторождений нефти и газа в акватории Каспийского моря и открытие в 1949 году впервые в истории нефтяной промышленности крупного месторождения в море ("Нефтяные камни"). Сказав, что Муса Алиев был великим организатором науки, Фахраддин Гадиров подчеркнул, что в 1950-1958 гг. он был президентом Академии наук Азербайджана: "В годы руководства Академией он сделал многое для определения сфер развития Академии наук, создания новых научно-исследовательских институтов, отделений и отделов, организации самых перспективных областей науки".

Ученый отметил, что в годы его деятельности в Институте геологии в результате исследований, в которых активное участие принимал и Муса Алиев, было составлено большое количество геологических, тектонических и неотектонических карт для выявления залежей полезных ископаемых в различных регионах Азербайджана и оценки их перспектив. Эти карты сыграли важную роль в выявлении ряда месторождений нефти, рудных и нерудных полезных ископаемых.

Академик-секретарь отделения сообщил, что Муса Алиев является основателем научной школы палеонтологов и стратиграфов по мезозою в Азербайджане. Эта школа приобрела известность в СССР как "Бакинская школа" по стратиграфии Юрского и Мелового периодов. Отметив, что с 1958 года начался новый период научной деятельности Мусы Алиева в Москве, ученый подчеркнул, что по инициативе президента Академии наук СССР А.Несмеянова академик был приглашен в Москву на должность заместителя директора по научной работе в новоорганизованный Институт геологии и разработки горючих ископаемых и проработал здесь до конца своих дней. В 1967-1971 гг. Муса Алиев руководил Контрактом по нефти и газу, заключенным между СССР и Алжиром, с его именем связано открытие месторождений нефти и газа Тиндуф и Хасси Брахим в Алжире.

Фахраддин Гадиров также добавил, что под руководством видного ученого были подготовлены более 60-ти докторов философии и докторов наук, он является автором около 350-ти научных трудов, охватывающих различные проблемы геологии,палеонтологии и стратиграфии.Отметив, что академик Муса Алиев занимает особое место в истории развития отечественной науки и еще долгие годы будет служить примером для будущих поколений, Фахраддин Гадиров подчеркнул, что светлая память о видном ученом всегда будет жить в сердцах людей.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Мустафа Бабанлы выступил с докладом "Роль академика Мусы Алиева в развитии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности". Оратор сообщил, что основа профессиональной подготовки геологов в Азербайджане была заложена в 20-е гг. прошлого столетия в Бакинском политехническом институте (нынешний Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Он добавил, что Муса Алиев, избравший именно эту специальность, поступил в Горно-промысловый факультет высшей школы, с первых же дней отличился своими лидерскими качествами, благодаря чему был избран студентами руководителем группы геологов.

Отметив, что в студенческие годы Муса Алиев занимался также и педагогической деятельностью, М.Бабанлы подчеркнул, что в 1930-1933 гг. он преподавал различные дисциплины в Промышленном техникуме имени Наримана Нариманова в поселке Балаханы и Нефтяном техникуме имени Лассаля.

Докладчик сообщил, что окончив институт, Муса Алиев получил право заниматься педагогической деятельностью в высшей школе, последовательно работал ассистентом, доцентом и деканом нефтяного факультета Азербайджанского индустриального института, а в 1939 году был назначен директором этого института. Мустафа Бабанлы отметил, что именно после этого стали проводиться серьезные работы в области подготовки национальных кадров, были сделаны первые шаги в отборе и размещении национальных кадров в сфере нефтяной промышленности: "Муса Алиев был инициатором и организатором торжественного празднования 20-летнего юбилея нашей высшей школы, которая уже в тот период считалась авторитетной в масштабах СССР. На основе обращения директора, направленного в Москву, многие сотрудники-азербайджанцы, которые составляли всего 25 процентов всего коллектива, были представлены к орденам и медалям, что составило 70 процентов всех награжденных по институту. За высокие научно-педагогические и организационные достижения сам Муса Алиев был удостоен ордена "Трудовое Красное Знамя". В годы его руководства институт дважды получал переходное знамя Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР и Центрального Комитета Профессионального союза нефтяников".

Напомнив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев учился в этом институте, докладчик отметил, что в 2000 году во время своего выступления на встрече с педагогическим и студенческим коллективом ВУЗа он вспомнил о Мусе Алиеве: "В 1940 году я был здесь студентом. Мы узнали, что грядет 20-летний юбилей института. В те годы ректором института был Муса Алиев. Вы знаете, что впоследствии он стал великим ученым, президентом Академии. У нас были и другие учителя. Они были награждены высшими государственными орденами, также награжден был и сам институт".

М.Бабанлы подчеркнул, что покойный академик был великим человеком, гениальной личностью, выдающимся ученым, умелым педагогом и настоящим интеллигентом, светлая память о котором всегда будет жить в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

На заседании также выступили ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, заведующий кафедрой полезных ископаемых БГУ, академик Васиф Бабазаде, заведующий отделом исторической этнографии Института археологии и этнографии НАНА, академик Теймур Буньядов и другие, которые рассказали о жизни и научной деятельности академика Мусы Алиева, поделились своими воспоминаниями о видном ученом.

Затем выступил ректор Университета "АДА", профессор Хафиз Пашаев, который поделился своими воспоминаниями о великом ученом. От имени семьи академика он выразил благодарность руководству НАНА за организацию мероприятия, а также поблагодарил всех присутствующих.

В заключение был продемонстрирован документальный фильм, посвященный жизни и творчеству академика Мусы Алиева.