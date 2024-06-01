Состоялось первое заседание в новом составе Общественного совета при Минобрнауки Азербайджана

Состоялось первое заседание в новом составе Общественного совета при Министерстве науки и образования Азербайджана.

Состоялось первое заседание в новом составе Общественного совета при Министерстве науки и образования Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, на заседании были избраны председатель, его заместитель и секретарь Общественного совета.

На предстоящий период Совет будет возглавлять доктор педагогических наук, профессор Бакинского государственного университета, представитель Общественного объединения "Современная психологическая поддержка" Хикмет Ализаде, заместителем председателя избрана основатель Общественного объединения Гуманитарный центр "Юва" и Азербайджанского женского фонда FemACT Пярвана Мамедова, а секретарем – представитель Ассоциации молодых учителей Азербайджана Гюнай Акперова.

В ходе заседания была подробно обсуждена деятельность Общественного совета, и принято решение подготовить План действий.

Отметим, что выборы в Общественный совет при Министерстве науки и образования прошли 22 мая. По итогам голосования 11 из 19 кандидатов были избраны в члены Совета.