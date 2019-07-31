Состоялось первое заседание Оргкомитета конкурса "Восхождение"

Состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с конкурсом "Восхождение".

Как сообщает Report, заседание открыла заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента, руководитель Оргкомитета Фарах Алиева. Она отметила, что основной целью распоряжения было посредством открытого конкурса выявить талантливых управленцев, имеющих большие управленческие способности, перспективы работать на руководящих должностях; создать базу кадрового резерва, а также помочь в воспитании в стране нового поколения управленцев; посредством механизмов социального лифта расширить равные возможности для развития людей с высоким интеллектуальным уровнем.

На заседании были обсуждены основные цели проведения конкурса, правила, механизмы, состав рабочей группы и направления деятельности, премии, работа с победителями и прочие вопросы. В данном конкурсе могут принять участие лица, уверенные в интеллектуальном потенциале, имеющие лидерские и управленческие способности, работающие на любой позиции в государственном и частном секторе. Конкурс планируется проводить в несколько этапов. На каждом этапе участники должны продемонстрировать свои знания и умения. Участники, добившиеся наивысших результатов, будут объявлены победителями, и их имена будут внесены в базу кадрового резерва. Победителей также предусматривается награждать различными образовательными и другими программами по кадровой подготовке. В то же время определенные Оргкомитетом Управляющие руководители будут непосредственно работать с победителями. Таким образом, победители получат возможность увеличить свои практические знания.

Было решено провести широкую информационную кампанию в связи с конкурсом. Конкурс будет открыт для каждого гражданина определенной возрастной категории и соответствующего опыта. Были даны поручения по скорейшей подготовке интернет-страницы конкурса.

Замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев назначен руководителем рабочей группы.