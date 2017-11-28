Состоялось открытие яслей-детского сада, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Агджабеди

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада номер 4, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Агджабеди.

Как сообщает Report, президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие яслей-детского сада.

Сегодня в осуществляемой Азербайджанским государством социально-экономической политике организация на высоком уровне обучения и воспитания детей, охрана их здоровья находятся в центре внимания. Фонд Гейдара Алиева также вносит важный вклад в работу, осуществляемую государством в этом направлении. С этой точки зрения важное значение имеет деятельность Фонда в сфере реконструкции дошкольных учебных заведений, а также строительства новых, современных детских учреждений в нашей стране. Программа "Развитие дошкольных учебных заведений" является наглядным свидетельством того, что обучение и воспитание нашего будущего – детей является одним из главных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева. В деятельности Фонда в сфере образования широкое место уделено реконструкции дошкольных учебных заведений, достижению серьезных качественных изменений в этой области, достигнуты важные результаты. Построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Агджабеди ясли-детский сад еще раз четко демонстрирует, что осуществляемые Фондом подобные проекты носят последовательный характер и уже охватывают все регионы республики.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в яслях-детском саду.

Новое трехэтажное детское воспитательное заведение рассчитано на 100 мест. Комнаты в построенном на современном уровне здании оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе инвентарем для работы с детьми и игрушками. Здесь созданы все условия для выявления знаний и способностей детей. В комнатах для занятий дети будут усваивать навыки по начальному письму, рисованию и чтению. В яслях-детском саду будут функционировать две компьютерные комнаты. Здесь также созданы прекрасные условия для питания и отдыха малышей. Здание полностью оснащено всей необходимой социальной инфраструктурой. Для обеспечения безопасности установлены наблюдательные камеры. Во дворе яслей-детского сада установлены интересные аттракционы, разбиты полосы озеленения.