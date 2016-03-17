В Баку состоялось открытие Дома ученых

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана состоялась церемония открытия Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Дом ученых Национальной академии наук Азербайджана".

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие вице-президенты, академики-секретари, директоры научных учреждений НАНА и представители прочих организаций.

Поприветствовав гостей, директор Дома ученых, доктор философии по истории Нурида Гулиева предоставила слово для открытия президенту НАНА, академику Акифу Ализаде.

В своем выступлении академик Акиф Ализаде отметил, что создание Дома ученых является еще одним примером заботы государства об ученых. Подчеркнув, что давно чувствовалась необходимость в создании в НАНА подобной организации, академик добавил, что ООО "Дом ученых" было учреждено при Президиуме НАНА с целью пропаганды в обществе научно-инновационных достижений НАНА, традиций мультикультурализма, повышения творческой активности научных сотрудников НАНА и обеспечения культурно-нравственного развития.

На мероприятии говорилось о задачах организации. Было отмечено, что Дом ученых будет проводить встречи с известными государственными и общественными деятелями, налаживать деловые связи с неправительственными и профсоюзными организациями, творческими союзами, организовывать павильоны НАНА на выставках науки и технологий, а также создавать условия для обсуждения и обмена информацией о событиях, происходящих в научной и общественной жизни республики и стран мира.

Также было отмечено, что для удовлетворения нужд ученых и их семей в культурном отдыхе названная организация будет осуществлять такие культурно-массовые мероприятия, как проведение концертов, спектаклей, выставок, просмотров фильмов и т.д. С целью повышения авторитета науки и увеличения у подрастающего поколения интереса к науке предусмотрено проведение в Доме ученых различных научных олимпиад, викторин, соревнований, конкурсов, диспутов, фестивалей и лекций.

На мероприятии действительный член Российской академии наук, доктор химических наук Ренат Сагдеев поздравил сотрудников НАНА с открытием Дома ученых и выразил свою уверенность в том, что организация будет способствовать еще тесному общению ученых.

Мероприятие продолжилось художественно-концертной программой.