О нас

Состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы

Состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы.
Наука и образование
26 мая 2022 г. 17:50
Состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, депутаты Милли Меджлиса, ректор университета Мустафа Бабанлы и другие официальные лица.

После перерезания символической красной ленты мероприятие продолжилось выступлениями в зале, носящем имя турецкого профессора Ильхана Варанка, погибшего 15 июля при попытке госпереворота в Турции.

В завершение мероприятия гостям были преподнесены памятные подарки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоADNSU-da Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Mərkəzinin açılışı olub

Другие новости из категории

ГЭЦ проведет очередной вступительный экзамен в магистратуру
ГЭЦ проведет очередной вступительный экзамен в магистратуру
26 мая 2022 г. 12:18
Приостанавливается процесс электронного перемещения учащихся
Приостанавливается процесс электронного перемещения учащихся
26 мая 2022 г. 09:33
Министерство: В школах-шестидневках 30 мая считается рабочим днем
Министерство: В школах-шестидневках 30 мая считается рабочим днем
25 мая 2022 г. 18:56
Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов
Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов
25 мая 2022 г. 12:11
Началась регистрация на экзамены по выявлению особых способностей для приема в ссузы
Началась регистрация на экзамены по выявлению особых способностей для приема в ссузы
25 мая 2022 г. 11:34
Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах
Президент утвердил закон о предоставлении стипендий обучающимся в профучилищах
24 мая 2022 г. 15:54
Объявлен прием заявок в колледжи
Объявлен прием заявок в колледжи
24 мая 2022 г. 15:04
Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги
Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги
23 мая 2022 г. 16:25
Обнародовано число студентов, обратившихся за образовательными кредитами
Обнародовано число студентов, обратившихся за образовательными кредитами
23 мая 2022 г. 13:56
Министр образования Азербайджана отправился в Лондон
Министр образования Азербайджана отправился в Лондон
23 мая 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi