Состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы.

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, депутаты Милли Меджлиса, ректор университета Мустафа Бабанлы и другие официальные лица.

После перерезания символической красной ленты мероприятие продолжилось выступлениями в зале, носящем имя турецкого профессора Ильхана Варанка, погибшего 15 июля при попытке госпереворота в Турции.

В завершение мероприятия гостям были преподнесены памятные подарки.