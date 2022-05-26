В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялось открытие Центра азербайджано-турецкой дружбы.
Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, депутаты Милли Меджлиса, ректор университета Мустафа Бабанлы и другие официальные лица.
После перерезания символической красной ленты мероприятие продолжилось выступлениями в зале, носящем имя турецкого профессора Ильхана Варанка, погибшего 15 июля при попытке госпереворота в Турции.
В завершение мероприятия гостям были преподнесены памятные подарки.