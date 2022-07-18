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Состоялось открытие Бакинской летней энергетической школы

Состоялось открытие Бакинской летней энергетической школы В Университете ADA состоялось открытие 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).
Наука и образование
18 июля 2022 г. 10:26
Состоялось открытие Бакинской летней энергетической школы

В Университете ADA состоялось открытие 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

Как передает Report, мероприятие организованно совместно Институтом развития и дипломатии (IDD), Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin , Мasdar и TotalEnergies.

На открытии выступили ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев, директор Института развития и дипломатии, проректор университета Фариз Исмаилзаде, заместитель директора этого института Айгюн Гаджиева, вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Ректор Хафиз Пашаев напомнил, что Бакинская летняя энергетическая школа ежегодно проводится с 2007 года. В ходе нынешнего семестра основное внимание будет уделено развитию ВИЭ, как наиболее актуальной сегодня теме.

"Это также прекрасная возможность для иностранных участников узнать больше об энергетической политике Азербайджана", - отметил Х.Пашаев.

В мероприятии принимает участие 42 участника из 12 стран.

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