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    В Баку состоялось открытие Азербайджано-французского университета

    Выпускникам UFAZ будут выдаваться двойные дипломы

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось открытие Азербайджано-французского университета (UFAZ).

    Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр образования Микаил Джаббаров, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, руководство вуза, представители общественности.

    Отметим, что с этого года UFAZ будет обучать студентов в здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) по 4 наиболее востребованным специальностям - химия, геофизика, нефтегазовая инженерия и информатика. Учебный процесс будет длиться 4 года (1 год - подготовительный курс, 3 года - основные годы учебы).

    Выпускникам UFAZ будут выдаваться двойные дипломы (диплом Страсбургского университета и АГУНП). 

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