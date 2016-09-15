Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось открытие Азербайджано-французского университета (UFAZ).

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр образования Микаил Джаббаров, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, руководство вуза, представители общественности.

Отметим, что с этого года UFAZ будет обучать студентов в здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) по 4 наиболее востребованным специальностям - химия, геофизика, нефтегазовая инженерия и информатика. Учебный процесс будет длиться 4 года (1 год - подготовительный курс, 3 года - основные годы учебы).

Выпускникам UFAZ будут выдаваться двойные дипломы (диплом Страсбургского университета и АГУНП).