Состоялось общее заседание Отделения гуманитарных наук НАНА

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось общее заседание отделения гуманитарных наук Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, академик-секретарь отделения, академик Теймур Керимли ознакомил присутствующих с научно-организационными и текущими вопросами, стоящими на повестке дня.

Первым делом были рассмотрены результаты приема в докторантуру и диссертантуру научно-исследовательских учреждений ОГН по программе подготовки докторов философии и докторов наук на 2016-2017 учебный год. Было отмечено, что диссертационные темы должны быть выбраны с учетом основных требований и задач, поставленных перед современной наукой, должны быть нацелены на решение важных социально-экономических задач и сохранение культурных и духовных ценностей. Докторантам и диссертантам было рекомендовано и впредь отдавать предпочтение темам, которые будут способствовать дальнейшему развитию соответствующих научных отраслей.

После обсуждения было принято постановление об утверждении результатов приема и представлении тем в Президиум НАНА.

Следующим постановлением отделения были внесены изменения в состав Ученого совета Института архитектуры и искусств. В состав Ученого совета были включены утвержденные на должности заведующих отделами института члены-корреспонденты НАНА Земфира Сафарова и Рена Мамедова, доктор искусствоведения Рена Абдуллаева, доктора философии по архитектуре Сабир Оруджеви Рахиба Алиева, доктор философии по искусствоведению Видади Гафаров.

Затем на мероприятии были рассмотрены текущие вопросы. После обсуждения проектов, которые будут представлены на конкурс "Интеграция науки и образования", объявленный Фондом развития науки при Президенте Азербайджанской Республики, были приняты соответствующие постановления. На заседании был рассмотрен отчетный доклад ОГН "Состояние и перспективы развития исследований, проводимых в научных учреждениях Отделения гуманитарных наук НАНА", который будет представлен на рассмотрение Президиума.

Выступивший с докладом академик-секретарь отделения, академик Теймур Керимли отметил, что исследовательские работы, которые ведутся в научных учреждениях, нацелены на укрепление государственной независимости Азербайджана и общественно-политической стабильности в стране, активную интеграцию республики в международное пространство, сохранение материальных и духовных ценностей.

Академик Теймур Керимли рассказал о состоянии электронной науки по отделению, подготовке научных кадров, деятельности в области фандрайзинга, публикации статей сотрудников отделения в журналах с международным индексом, международных связях учреждений, интеграции науки и образования и прочих вопросах.

После прослушивания доклада состоялись дискуссии, присутствующие поделились своими мыслями по ряду вопросов. Было постановлено признать отчет удовлетворительным и представить его на рассмотрение Президиума.