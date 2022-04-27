Состоялось общее собрание НАНА

Состоялось общее собрание Национальной академии наук Азербайджана.

Состоялось общее собрание Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, с вступительной речью выступил и.о. президента НАНА, академик Ариф Гашимов. Академик отметил, что общее собрание посвящено отчету о научной и научно-организационной деятельности НАНА в 2021 году.

По его словам, прошедший год запомнился рядом успехов в социально-экономической и культурно-духовной жизни республики.

"Азербайджан, значительно укрепивший свой авторитет в мире и регионе после исторической Победы, вступил в новый этап своего развития", - сказал А.Гашимов.

Академик отметил, что в этом году в формат общего собрания были внесены определенные изменения, в отличие от предыдущих лет, отчеты будут представлены не академиком-секретарем Академии, а вице-президентами, возглавляющими отделы.

А.Гашимов напомнил, что распоряжением президента Азербайджана от 9 апреля 2018 года 27 марта в республике отмечается как "День науки". Он отметил, что из-за ограничений последних лет в связи с пандемией коронавируса, не удавалось должным образом отметить "День науки": "В этом году с учетом послаблений в карантинном режиме на основе предложений отделений, учреждений и организаций НАНА был подготовлен план мероприятий в связи с "Днем науки".

Академик довел до сведения, что саммит по случаю "Дня науки" было решено провести в один день с общим собранием, в рамках собрания организуется ряд мероприятий, в том числе до 29 апреля будет длиться выставка достижений Академии.

После вступительной речи академика Арифа Гашимова были заслушаны отчеты научных подразделений НАНА о научной и научно-организационной деятельности в 2021 году.