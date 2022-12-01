Состоялись похороны академика Муса Рустамова

Известный ученый-химик, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, персональный стипендиат президента, академик Муса Рустамов похоронен во II Аллее почета.

Известный ученый-химик, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, персональный стипендиат президента, академик Муса Рустамов похоронен во II Аллее почета.

Как сообщает Report, церемония прощания состоялась в круглом актовом зале главного здания НАНА.

В церемонии приняли участие президент НАНА, академик Иса Габиббейли, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, государственные и правительственные чиновники, представители интеллигенции, научного и образовательного сообщества и члены семьи покойного.

Перед гробом ученого возложен венок от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.