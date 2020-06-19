Состоялись очередные выпускные экзамены

19 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Учащиеся были допущены в здания, где проходил экзаменационный процесс, в медицинской маске.

В целом, для проведения экзаменов было отведено 94 здания, 1 539 экзаменационных залов. Ход экзаменационного процесса контролировали 94 руководителей, следящих за общим ходом экзаменов, 247 руководителей экзаменов, 1 999 контролеров, 188 сотрудников, ответственных за допуск на экзамены, и 94 сотрудника зданий, где проводились экзамены.

По предварительным данным, у троих школьников (абитуриентов) была выявлена высокая температура. Решением врача скорой помощи эти учащиеся не были допущены к экзамену. Двоих абитуриентов, у которых были обнаружены мобильные телефоны, исключили из экзаменационного процесса.

С 20 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и ответных листов.