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    Состоялась встреча японских предпринимателей с азербайджанскими студентами

    Обсуждены пути наращивания связей между Азербайджаном и Японией

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Группа из около 20 японских предпринимателей провела в Баку встречу с азербайджанскими студентами.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Азербайджанском университете языков.

    На встрече делегация предпринимателей, возглавляемая японским экспертом в области экономики Казуясу Ишидой, обменялась мнениями по поводу возможностей наращивания связей между двумя странами, а также обсудила пути преодоления препятствий, которые мешают укреплению этих связей.

    Принявшие участие на встрече студенты рассказали о том, как они могут стать полезными в деле укрепления азербайджано-японских отношений.

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