Состоялась встреча с победителями конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречи с победителями третьего конкурса Yüksəliş Асадом Гурбанзаде и Фаридом Исаевым.

Как сообщает Report, на встрече министр экономики подчеркнул, что конкурс Yüksəliş, созданный распоряжением главы государства Ильхама Алиева, играет важную роль в обогащении кадрового потенциала страны.

Встречи, организованные с представителями министерства и частных компаний в рамках программы наставничества, направлены на повышение эффективности управления, развитие стратегического подхода и других навыков победителей.

Молодые люди отметили, что на встречах получили подробную информацию о развитии предпринимательства в стране, цифровизации, внедрении инновационных решений и технологий, налоговых реформах, сотрудничестве с международными и местными партнерами в промышленных зонах, а также о работе по быстрому развитию экономики на освобожденных территориях. Подчеркнуто, что программа наставничества является эффективным опытом с точки зрения рационального использования ресурсов, реализации стратегических проектов и установления партнерских отношений.

На встрече обсуждались результаты, достигнутые молодыми людьми в области личностного и профессионального развития, были даны рекомендации по повышению их знаний и навыков.