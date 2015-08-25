Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Состоялась встреча с абитуриентами, набравшими 700 баллов на вступительных экзаменах в этом году. Как сообщает Report, на встрече участвовали депутаты Фуад Мурадов, Малахат Ибрахимгызы, Сахиба Гафарова, руководитель пресс-службы министерства образования Джасарат Валехов, руководитель пресс-службы государственной комиссии по приему студентов Эльнур Нагиев, председатель союза парламентских журналистов (СПЖ) Эльшад Эйвазлы, представители общественности, родители абитуриентов и др.

Председатель СПЖ Эльшад Эйвазлы заявил, что встречи с абитуриентами, набравшими максимальные 700 баллов, превратились в традицию.

Руководитель пресс-службы министерства образования Джасарат Валехов пожелал успехов будущим студентам и отметил, что 700 баллов - прекрасный результат: "Надеемся, что этот результат приведет вас к вашим целям".

Депутаты также пожелали удачи абитуриентам, набравшим максимальные баллы, и отметили, что в будущим ждут от них больших успехов.

На мероприятии также участвовали сотрудники различных компаний, которые вручили абитуриентам подарки.

Отметим, что в этом году на вступительных экзаменах 15 человек набрали 700 баллов, из них 7 человек в 1-й группе, трое - в 2-й группе, трое - в 3-й группе, и двое - в 4-й группе специальностей.