Состоялась совместная презентация БВШН и Минтруда и соцзащиты населения

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) провели 11 июля совместную презентацию концепции "Vision Zero" ("Нулевой травматизм").

Как сообщает Report, эта концепция, разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), направлена на формирование культуры профилактики профессиональных заболеваний и устранение причин, ведущих к травмам и несчастным случаям на производстве. В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, президент МАСО Йоахим Бройер, заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, руководители отделов и подразделений МТСЗН, представители различных компаний,

Как отметил во вступительном слове ректор Эльмар Гасымов, несчастные случаи на производстве происходят по разным причинам, но они всегда имеют самые серьезные последствия как для сотрудников, так и для предприятий. Говоря о значении мер по профилактике производственного травматизма, Эльмар Гасымов подчеркнул важность просвещения и обучения в этой сфере для каждой компании, организации или предприятия и приветствовал проведение МТСЗН презентации инициативы "Vision Zero" в БВШН.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что несчастные случаи на производстве связаны с нарушением норм и правил по технике безопасности и охраны труда, а также с низким уровнем информированности в этой сфере. По его словам, для предотвращения травматизма в первую очередь необходимо обеспечить безопасные условия работы для каждого сотрудника и принимать профилактические меры. На это нацелена концепция "VisionZero", сказал заместитель министра, подчеркнув своевременность этой международной инициативы и важность принятия практических шагов для ее реализации. Говоря о деятельности министерства в этом направлении, Метин Керимли сообщил, что МТСЗН постоянно совершенствует систему мониторинга техники безопасности и охраны труда на производстве, используя самые современные инновационные методы, и проводит большую профилактическую и информационно-разъяснительную работу.

С презентацией концепции "Vision Zero" выступил президент МАСО, генеральный директор Германского общества обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) Йоахим Бройер. Он, в частности, рассказал, что "Vision Zero" – это принципиально новый подход к профилактике травматизма на производстве и профессиональных заболеваний, объединяющий три основных принципа: безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. По его словам, эта концепция отличается гибкостью и может быть адаптирована к конкретным нуждам организации, благодаря чему она может применяться на любом предприятии и в любой отрасли во всех регионах мира. Йоахим Бройер также остановился на семи "золотых правилах" концепции "Vision Zero", выполнение которых нацелено на контроль рисков, создание эффективной системы безопасности и гигиены труда и развитие профессиональных навыков сотрудников. Затем он ответил на вопросы слушателей.

В заключение ректор Эльмар Гасымов вручил президенту МАСО Йоахиму Бройеру Диплом почетного гостя БВШН. После окончания презентации гости ознакомились с кампусом Высшей школы, созданными для студентов условиями и размещенными здесь современными учебными аудиториями и лабораториями.

Отметим, что созданная в 1927 году Международная ассоциация социального обеспечения, объединяющая государственные организации, учреждения и ведомства, способствует повышению стандартов управления социальным обеспечением, разрабатывая профессиональные руководства, распространяя экспертные знания, предоставляя услуги и помогая членским организациям формировать динамичные системы социального обеспечения и социальной политики.