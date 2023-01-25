Состоялась презентация первых магистерских программ Итальяно-азербайджанского университета

В Университете ADA состоялась презентация первых магистерских программ, предлагаемых Итальяно-азербайджанским университетом в сотрудничестве с итальянскими вузами.
Как передает Report, открывший мероприятие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев отметил, что сегодня открывается новая страница в истории вуза. "Новый университет - это продолжение ADA. Будут созданы два новых факультета, один из которых архитектура и дизайн. Ведь для восстановления освобожденных территорий необходима талантливая молодежь в этих направлениях",- заявил Х. Пашаев.
По его словам, вторым станет факультет сельского хозяйства, поскольку эта сфера является второй по величине в Азербайджане.
"В партнерские итальянские университеты также будут отправлять наших студентов для получения докторской степени. Мы уже начали работу в этом направлении, отобрали 10 кандидатов", заявил ректор.
В апреле прошлого года в Баку состоялась закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета.
В реализации проекта принимают участие Университет ADA, а также пять итальянских вузов- Болонский университет, Миланский университет, Политехнический университет Турина, университет Сапиенца, университет ЛУИС.