Презентована книга "Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана"

В городе Шуша состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора, декана факультета политического управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Эльчина Ахмедова "Шуша - исторически и стратегическ

В городе Шуша состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора, декана факультета политического управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Эльчина Ахмедова "Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана".

Как сообщает Report, презентация состоялась в рамках церемонии закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ в Шуше.

Выступая на церемонии, Э.Ахмедов сказал, что книга повествует об истории и культуре города Шуша.