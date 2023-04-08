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Презентована книга "Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана"

Презентована книга "Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана" В городе Шуша состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора, декана факультета политического управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Эльчина Ахмедова "Шуша - исторически и стратегическ
Наука и образование
8 апреля 2023 г. 13:59
Презентована книга Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана

В городе Шуша состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора, декана факультета политического управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Эльчина Ахмедова "Шуша - исторически и стратегически важная культурная столица Азербайджана".

Как сообщает Report, презентация состоялась в рамках церемонии закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ в Шуше.

Выступая на церемонии, Э.Ахмедов сказал, что книга повествует об истории и культуре города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Şuşa Azərbaycanın tarixi və strateji əhəmiyyətli mədəniyyət paytaxtı" kitabının təqdimatı keçirilib

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