Состоялась презентация книги "Оценка детского развития", изданной под научной редакцией профессора Кямили Алиевой

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась презентация книги "Оценка детского развития" ("Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi"), изданной в рамках грантового проекта Фонда развития науки при президенте Азербайджана под научной редакцией завкафедрой социальной и педагогической психологии Бакинского государственного университета, доктора психологических наук, профессора Кямили Алиевой.

Как сообщает Report, на мероприятии также прошла традиционная встреча руководителей проведенного в рамках Госпрограммы 3-го грантового конкурса молодых ученых и специалистов и проекта-победителя 3-го конкурса "Грант Шуши" ("Şuşa qrantı") по карабахским исследованиям.

Проинформировав о книге, исполнительный директор фонда Эльчин Бабаев сказал, что издание является ценным источником при исследовании вопросов, связанных с психологической оценкой детей дошкольного возраста, экологическом подходе.

Было отмечено, что книга "Оценка детского развития" подготовлена для обеспечения соответствующими знаниями и навыками студентов. Она предусмотрена для студентов, обучающихся по специальности "психология" и специалистов, прошедших определенные курсы в области психологической оценки.

В рамках мероприятия прошла также встреча с руководителями проекта-победителя 2-х грантовых конкурсов, результаты которых были недавно объявлены.

Отметим, что установлено 5 проектов-победителей и объем общего финансирования по 3-му конкурсу "Грант Шуши" составил 220 000 манатов.

По результатам 3-го грантового конкурса молодых ученых и специалистов победили 24 проекта, общая сумма финансирования которых составляет 500 000 манатов.