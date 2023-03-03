Состоялась презентация книги "География Шушинского административного района"

В Институте географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования состоялась презентация книги "География Шушинского административного района: природные условия и потенциал социально-экономического развития".

В Институте географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования состоялась презентация книги "География Шушинского административного района: природные условия и потенциал социально-экономического развития".

Об этом Report сообщили в институте.

В книге, посвященной географии одного из уникальных административных районов Карабаха, собрана информация о физической и экономической географии, топонимике, потенциале демографического развития, перспективах развития туризма Шушинского района.

Руководитель института отметил, что проведенные исследования станут важным источником для изучения Шушинского административного района и определения направлений его социально-экономического и культурного развития.