О нас

Состоялась презентация книги "География Шушинского административного района"

Состоялась презентация книги "География Шушинского административного района" В Институте географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования состоялась презентация книги "География Шушинского административного района: природные условия и потенциал социально-экономического развития".
Наука и образование
3 марта 2023 г. 17:29
Состоялась презентация книги География Шушинского административного района

В Институте географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования состоялась презентация книги "География Шушинского административного района: природные условия и потенциал социально-экономического развития".

Об этом Report сообщили в институте.

В книге, посвященной географии одного из уникальных административных районов Карабаха, собрана информация о физической и экономической географии, топонимике, потенциале демографического развития, перспективах развития туризма Шушинского района.

Руководитель института отметил, что проведенные исследования станут важным источником для изучения Шушинского административного района и определения направлений его социально-экономического и культурного развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şuşa inzibati rayonunun coğrafiyası kitabının təqdimatı olub

Другие новости из категории

Планируется сертификация учителей азербайджанского языка и начальных классов
ФотоПланируется сертификация учителей азербайджанского языка и начальных классов
3 марта 2023 г. 17:39
В Азербайджане предлагается увеличить количество дошкольных образовательных госучреждений
В Азербайджане предлагается увеличить количество дошкольных образовательных госучреждений
3 марта 2023 г. 15:17
В Азербайджане предлагается отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии школы и детсады
В Азербайджане предлагается отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии школы и детсады
3 марта 2023 г. 15:14
В Азербайджане предлагается увеличить штат психологов в средних школах
В Азербайджане предлагается увеличить штат психологов в средних школах
3 марта 2023 г. 15:13
В вузах Азербайджана может быть увеличено количество бюджетных мест
В вузах Азербайджана может быть увеличено количество бюджетных мест
3 марта 2023 г. 14:12
Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей
Центр методической поддержки обнародовал информацию об экзамене по сертификации учителей
2 марта 2023 г. 17:23
ГЭЦ проведет 5 марта выпускной экзамен для свыше 50 тыс. учащихся
ГЭЦ проведет 5 марта выпускной экзамен для свыше 50 тыс. учащихся
2 марта 2023 г. 11:08
Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом
Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом
2 марта 2023 г. 10:38
Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи
Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи
2 марта 2023 г. 08:54
Азербайджанские школьники примут участие на олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники примут участие на олимпиаде в США
1 марта 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi