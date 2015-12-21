Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация 1-го тома “Энциклопедии азербайджанского ковра".

Как сообщает Report, автором энциклопедии является доктор искусствоведения, профессор Роя Тагиева.

В энциклопедии, составленной при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Музея ковра и компании "Japan Tobacco International", представлена информация о всех видах ковров, технике и инструментах их изготовления.

Выступивший на мероприятии руководитель отдела культурных заведений и народного творчества Фикрет Бабаев назвал выпуск энциклопедии положительным вкладом в сферу изучения ковроткачества.

Представитель компании "Japan Tobacco International" в Азербайджане Али Вердиев отметил, что компания прилагает усилия для сохранения культурного наследия в странах, в которых она работает. Он отметил, что в будущем будет издана англоязычная версия книги.

Высоко оценил издание энциклопедии и депутат Эльмар Насиров. По его словам, ковер является уникальным образцом культуры Азербайджана. Депутат отметил, что армяне уничтожили многие образцы ковров на оккупированных землях, энциклопедия же даст возможность получить информацию об этиз образцах искусства.

После официальной части мероприятия, гости смогли близко ознакомиться с энциклопедией.

На мероприятии также присутствовали деятели культуры Казахстана, в том числе известный казахстанский поэт, народный поэт этой страны Олжас Сулейманов.

Отметим, что азербайджанские ковры в 2010 году были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.