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Состоялась первая дискуссия в рамках серии "Общественный взгляд на образование"

Состоялась первая дискуссия в рамках серии "Общественный взгляд на образование" 4 февраля состоялась первая дискуссия в рамках серии "Общественный взгляд на образование", которая была организована Общественным советом при министерстве образования и платформой педагогического опыта и коммуникации T-Network.
Наука и образование
4 февраля 2022 г. 15:51
Состоялась первая дискуссия в рамках серии Общественный взгляд на образование

4 февраля состоялась первая дискуссия в рамках серии "Общественный взгляд на образование", которая была организована Общественным советом при министерстве образования и платформой педагогического опыта и коммуникации T-Network.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобразования, в первой дискуссии на тему обучения и воспитание, приняли участие эксперты в области образования, директора школ, родители и учителя, другие общественные деятели, члены Общественного совета при министерстве образования и сотрудники министерства образования. Обсуждения коснулись современной ситуации в организации учебно-воспитательного процесса, проблем и причин, путей их решения, а также эффективной организации единства в учебно-воспитательном процессе.

Открывая дискуссию, председатель Общественного совета при Министерстве образования Гюнель Сафарова рассказала о цели проведения серии дискуссий. Было отмечено, что основной целью является установление эффективного диалога со всеми заинтересованными сторонами и обсуждение реалий для улучшения текущей ситуации, а также изучение общественного мнения и рассмотрение возможных направлений развития в сфере образования.

Советник министра образования Эльнур Насибов подчеркнул, что серия общественных дискуссий по вопросам образования является ответом на призыв министра Эмина Амруллаева о важности изучения общественного мнения и совершенствования образования и сказал, что образование отвечает интересам общества в целом.

Затем начальник отдела организации и управления общего образования Минобразования Эльнур Алиев выступил с докладом на тему "Отношения учитель-ученик и буллинг в анализе результатов мониторинга качества в школах-2021". Он коснулся результатов мониторинга, проведенного по соответствующему приказу министра образования Эмина Амруллаева по измерению качества образования, преподавания и управления в школах.

В ходе обсуждений был озвучен ряд вызовов, связанных с развитием образования и отмечена важность продолжения подобных дискуссий.

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