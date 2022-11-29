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Состоялась конференция, посвященная 95-летию покойного профессора Гасана Мирзоева

Состоялась конференция, посвященная 95-летию покойного профессора Гасана Мирзоева В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась международная научная конференция на тему "Актуальные проблемы современного азербайджанского языковедения".
Наука и образование
29 ноября 2022 г. 11:20
Состоялась конференция, посвященная 95-летию покойного профессора Гасана Мирзоева

В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась международная научная конференция на тему "Актуальные проблемы современного азербайджанского языковедения".

Как сообщает Report, конференция была посвящена 95-летию со дня рождения покойного профессора, обладателя ордена "Шохрат", заслуженного деятеля науки Гасана Мирзоева.

В мероприятии приняли участие президент НАНА, академик Иса Габиббейли, ректор АГПУ профессор Джафар Джафаров, ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдуллаев, директор Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров, депутаты Милли Меджлиса и представители общественности.

Ректор Дж.Джафаров рассказал о деятельности Гасана Мирзоева и его вкладе в азербайджанскую науку. Затем был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и творчестве покойного профессора.

И.Габиббейли отметил, что Г.Мирзоев был профессионалом по многим направлениями азербайджанской лингвистической науки. По его словам, Г.Мирзоев вписал свое имя в глаголоведение Азербайджана.

Э.Бабаев напомнил, что Г.Мирзоев принимал активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана. Ректор отметил, что его статьи, выступления были важны для развития Азербайджана. Заслуга Г.Мирзоева перед азербайджанским фольклором - пример для всех.

Другие выступающие также поделились воспоминаниями о Г.Мирзоеве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərhum professor Həsən Mirzəyevin 95 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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