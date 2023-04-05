Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой

5 апреля при совместной организации Национальной Академии наук Азербайджана, комитета Милли Меджлиса по здравоохранению и газеты «Азербайджан» состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля на

5 апреля при совместной организации Национальной Академии наук Азербайджана, комитета Милли Меджлиса по здравоохранению и газеты «Азербайджан» состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Report, перед началом мероприятия участники конференции почтили на Аллее почетного захоронения память основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к их могилам.

Вступительной речью конференцию открыл президент НАНА академик Иса Габиббейли. Академик сказал, что благодаря заслугам Зарифы Алиевой офтальмология со второй половины ХХ века превратилась в одну из развитых отраслей науки в Азербайджане.

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению академик Ахлиман Амирасланов, заместитель министра здравоохранения академик Надир Зейналов и главный редактор газеты «Азербайджан» Бахтияр Садыгов рассказали о заслугах академика Зарифы Алиевой в развитии офтальмологической науки.

Затем были заслушаны доклады вице-президента НАНА академика Ирады Гусейновой на тему «Основные направления научной деятельности академика Зарифы Алиевой», генерального директора Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, члена-корреспондента НАНА Эльмара Гасымова на тему «Зарифа Алиева – основоположник офтальмологической науки в Азербайджане», заведующей лабораторией Института физиологии имени академика Абдуллы Гараева профессора Эльмиры Панаховой на тему «Академик Зарифа Алиева была выдающимся исследователем фундаментальных проблем физиологии органа зрения».