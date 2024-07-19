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Состоялась церемония открытия финального этапа конкурса "Восхождение"

Состоялась церемония открытия финального этапа конкурса "Восхождение" В Баку Экспо-центре состоялась официальная церемония открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").
Наука и образование
19 июля 2024 г. 15:50
Состоялась церемония открытия финального этапа конкурса Восхождение

В Баку Экспо-центре состоялась официальная церемония открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены Организационного комитета конкурса - министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и ряд гостей.

Выступающие на открытии говорили о значимости конкурса "Восхождение", проводимого в четвертый раз, и о возможностях, которые он создает для перспективных кадров, подчеркнули важную роль конкурса в развитии молодежи и повышении их лидерских навыков.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinin rəsmi açılış mərasimi olub

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