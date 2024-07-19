Состоялась церемония открытия финального этапа конкурса "Восхождение"

В Баку Экспо-центре состоялась официальная церемония открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

В Баку Экспо-центре состоялась официальная церемония открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены Организационного комитета конкурса - министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и ряд гостей.

Выступающие на открытии говорили о значимости конкурса "Восхождение", проводимого в четвертый раз, и о возможностях, которые он создает для перспективных кадров, подчеркнули важную роль конкурса в развитии молодежи и повышении их лидерских навыков.