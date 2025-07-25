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Состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса "Yüksəliş"

Состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса "Yüksəliş" Состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса "Yüksəliş"
Наука и образование
25 июля 2025 г. 17:37
Состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса Yüksəliş

В Университете ADA состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента, председатель Организационного комитета конкурса "Yüksəliş" Фарах Алиева, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, министр здравоохранения Теймур Мусаев, министр культуры Адиль Керимли, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейке Аббасзаде, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, а также эксперты, победители и представители прессы.

Выступающие подчеркнули, что "Yüksəliş" уже стал стратегической платформой для продвижения эффективного управления в стране и воспитания нового поколения управленцев.

Сообщается, что конкурс состоял не только из этапов отбора и оценки, но и создал для участников возможности для получения практических знаний и опыта, внеся значительный вклад в их личностное и профессиональное развитие.

В конце мероприятия победителям пятого конкурса были вручены дипломы.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilib

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