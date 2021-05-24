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Азербайджанскому вузу переданы книги о Японии

Азербайджанскому вузу переданы книги о Японии Японский фонд "The Nippon Foundation" организовал в Западном Университете церемонию дарения книг
Наука и образование
24 мая 2021 г. 14:16
Азербайджанскому вузу переданы книги о Японии

24 мая Японский фонд "The Nippon Foundation" организовал в Западно-Каспийском Университете церемонию дарения книг.

Как передает Report, в мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Азербайджанской Республике Дзюнити Вада.

С 2008 года Фонд тщательно отбирает книги о Японии, написанные на английском языке, и передает книги библиотекам и исследовательским центрам по всему миру. С апреля 2021 года по настоящее время книги были отправлены в 1 066 учреждений из 138 стран.

В ходе мероприятия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Азербайджанской Республике Дзюнити Вада и поблагодарил университет за организованную встречу.

"Представленные книги о Японии охватывают разные сферы такие как искусство, литература, дипломатические отношения Японии с другими странами... Я надеюсь, что с помощью этих книг, у студентов будет больше знаний о современной Японии и, они в будущем будут использовать эти книги в своих исследованиях", - отметил посол.

Дипломат также напомнил, что в 2022 году будет отмечаться 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

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