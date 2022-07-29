Состоится XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

23-24 ноября пройдет XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей.

23-24 ноября пройдет XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей.

Как сообщает Report, основной целью проведения конференции является обсуждение результатов научно-исследовательских работ докторантов и молодых исследователей, а также стимулирование их научного творчества.

Конференция будет организована по направлениям математика и естественные науки, ИКТ и инженерия, социально-гуманитарные науки.

В конференции могут принять участие азербайджанские докторанты и молодые исследователи из научных и образовательных учреждений Азербайджана, а также научно-исследовательских и высших учебных заведений зарубежных стран.