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Состоится XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

Состоится XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей 23-24 ноября пройдет XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 12:40
Состоится XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

23-24 ноября пройдет XXV Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей.

Как сообщает Report, основной целью проведения конференции является обсуждение результатов научно-исследовательских работ докторантов и молодых исследователей, а также стимулирование их научного творчества.

Конференция будет организована по направлениям математика и естественные науки, ИКТ и инженерия, социально-гуманитарные науки.

В конференции могут принять участие азербайджанские докторанты и молодые исследователи из научных и образовательных учреждений Азербайджана, а также научно-исследовательских и высших учебных заведений зарубежных стран.

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Версия на азербайджанском языке Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransı keçiriləcək

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