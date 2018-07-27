 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоится приемный экзамен в военные лицеи и Военно-медицинскую школу

    © Report

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ 30 июля Государственный экзаменационный центр проведет приемный экзамен в военные лицеи Минобороны и на специальность фельдшера в Военно-медицинской школе Азербайджанского медицинского университета.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

    Экзамен пройдет в Баку и Нахичевани в двух зданиях. Ожидается участие 898 абитуриентов (в Баку 566 человек, в Нахчыване 332 человека). Из них 136 сдают экзамен в Военно-медицинскую школу, 762 - военные лицеи.

    Управлять экзаменами будут 7 руководителей экзаменов и 76 учителей-контролеров.

    Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа.

    Кандидаты обязательно должны принести с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность и "Лист пропуска на экзамен".

    Лица, у которых будет отсутствовать хотя бы один из вышеназванных документов или выявлено несоответствие в них, не будут допущены к экзамену.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi