Состоится онлайн конкурс по приему учителей на работу

В Азербайджане конкурсы с целью заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, принятыми на работу по срочным контрактам, будут проходить онлайн.

Как сообщили Report в Минобразования, конкурсы будут организованы на платформе Microsoft Teams, а первый этап охватит учителей общеобразовательных школ Баку.

Участие в онлайн конкурсе добровольное, информация будет высылаться на личную страницу кандидатов.

У кандидатов, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в конкурсах, сохраняется право на участие в традиционных конкурсах. Они смогут участвовать в конкурсах после устранения ограничения на передвижение в условиях особого карантинного режима.