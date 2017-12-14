Состоится очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

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Баку. 14 декабря REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB, относящимся к категории В административных должностей (административные исполняющие позиции).

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, экзамен состоится 17 декабря.

Экзамен будет проведен в Баку в 7 зданиях. 3039 кандидатов зарегистрировались для участия в экзамене.

Желающие принять участие в экзамене начиная с 12 декабря распечатывают с сайта ГЭЦ "Лист допуска к экзамену". Вместе с ним выдается и "Памятка". Здесь даны важные рекомендации по экзамену, правила и другая необходимая информация.

Экзамен начнется одновременно во всех зданиях в 11:00 и продлится 3 часа.

При себе кандидаты должны иметь удостоверение личности и лист допуска. В случае отсутствия одного из документов или обнаружения несоответствия кандидат на экзамен не допускается. Кроме того, при обнаружении мобильного телефона, конспекта и других вспомогательных средств, составляется акт, допуск к экзамену запрещается.