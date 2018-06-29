Состоится очередной экзамен по приему на госслужбу

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 30 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены для приема на государственную службу по группам BA и BB в соответствии с типом B (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен состоится в Баку.

Для участия в экзамене по группе ВА зарегистрировано 329 кандидатов, по группе BB - 1047, в целом же регистрацию прошли 1376 кандидатов.

Зарегистрировавшиеся для участия в экзамене должны зайти на интернет-страницу ГЭЦ и распечатать "Пропускной лист на экзамен". Наряду с "Пропускным листом" им предоставляется "Памятка". В ней кандидатам представлены важные рекомендации по экзаменационному процессу, правила и др. необходимая информация.

Экзамен во всех зданиях начнется в 10:00 и продлится 3 часа.

При входе на экзамен кандидаты должны предоставить удостоверяющий личность документ и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из документов или наличия среди документов несоответствия кандидат на экзамен не допускается.

Кандидаты, у которых при входе на экзамен будут обнаружены мобильный телефон, конспекты и другие вспомогательные средства, не будут допущены на экзамен, будут составлены акты.