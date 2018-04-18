Состоится очередной экзамен по приему на госслужбу

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ 22 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовые экзамены для приема на государственную службу по группам BA и BB в соответствии с типом B (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report из центра, для участия в экзамене, который состоится в Баку, по группе ВА зарегистрировано 364 кандидата, по группе BB - 1308, в целом же регистрацию прошли 1672 кандидата.

Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится 3 часа.

Кандидаты, у которых при входе на экзамен будут обнаружены мобильный телефон, конспекты и другие вспомогательные средства, не будут допущены на экзамен, будут составлены акты.