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Состоится общее собрание НАНА, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Состоится общее собрание НАНА, посвященное 100-летию Гейдара Алиева 1 мая состоится общее собрание Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.
Наука и образование
6 апреля 2023 г. 20:55
Состоится общее собрание НАНА, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

1 мая состоится общее собрание Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), посвященное 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании президиума организации 6 апреля.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли сообщил, что на общем собрании организации, посвященном 100-летию великого лидера, наряду с действительными и членами-корреспондентами Академии, известными учеными и интеллектуалами республики, планируется участие руководящих лиц из академических научных учреждений Турции, Пакистана, России, Грузии и других стран.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumi yığıncağı keçiriləcək

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