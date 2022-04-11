Состоится II школьная олимпиада по астрономии, посвященная "Году города Шуша"

17 апреля этого года Бакинским государственным университетом, Республиканским детско-молодежным центром развития Министерства образования, образовательным институтом и Управлением астрономического образования Международного союза астрономии для учащихся I

17 апреля этого года Бакинским государственным университетом, Республиканским детско-молодежным центром развития Министерства образования, образовательным институтом и Управлением астрономического образования Международного союза астрономии для учащихся IX-XI классов общеобразовательных учебных заведений будет проведена II школьная олимпиада по астрономии, посвященная "Году города Шуша".

Как сообщает Report, целью проведения олимпиады является повышение интереса к астрономии среди школьников, отбор умелых и талантливых школьников, награждение отличившихся школьников, подготовка победителей к Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.

Олимпиада пройдет в рамках "V Грантового конкурса по развитию и инновациям" Министерства образования. Победителям вручат сертификаты и призы.

Желающие участвовать в олимпиаде могут зарегистрироваться по ссылке до 17 апреля 2022 года (до 10:00).