Баку. 17 деабря. REPORT.AZ/ Составлен Азербайджанский национальный атлас. Как сообщает Report, образцы "Национального атласа Азербайджанской Республики", составленного согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "Об обеспечении издания Азербайджанского национального атласа", по поручению президента НАНА, академика Акифа Ализаде представлены в библиотеки институтов академии со стороны отделения аграрных наук.

Отметим, что Национальный атлас включает обширные научные сведения о природных условиях страны, населении, экономике, экологии, истории, культуре, науке и образовании.

Атлас состоит из 19 разделов, 444 страниц, включает около 1000 карт, диаграмм, таблиц, объяснительных текстов и другую информацию и охватывает все основные экономические и социально-культурные сферы.

На данный момент Государственным комитетом по земле и картографии под руководством академика Гариба Мамедова готовится CIS вариант атласа. Электронный вариант Национального атласа можно считать фундаментом инфраструктуры национального информационного пространства, которое будет создано в стране.