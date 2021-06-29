Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты

Ультрафиолетовый солнечный свет может почти полностью деактивировать частицы коронавируса нового типа всего за пять минут. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы на

Ультрафиолетовый солнечный свет может почти полностью деактивировать частицы коронавируса нового типа всего за пять минут. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы на bioRxiv.

"Наши наблюдения показывают, что ультрафиолетовое излучение может очень быстро инактивировать как SARS-CoV-2, так и вирус HCoV-NL63, и защищать клетки человека от заражения", – пишут исследователи.

Многие ученые полагают, что на открытом воздухе частицы SARS-CoV-2 живут значительно меньше – из-за ультрафиолетового излучения Солнца. При этом сказать, насколько сильно оно действует на вирус, ученые не могли.

Этот пробел заполнили биологи под руководством профессора Университета штата Аризона Георга Вондрака. Для этого ученые создали ультрафиолетовый излучатель, который работает подобно Солнцу.

В своих экспериментах Вондрак и его коллеги использовали два патогена коронавирусы SARS-CoV-2 и HCoV-NL63. Последний вызывает бронхит и другие инфекции верхних дыхательных путей. Культуры обоих вирусов ученые облучили ультрафиолетом и проследили, как изменилась жизнеспособность их частиц.

В результате за пять минут количество частиц SARS-CoV-2 и HCoV-NL63, которые могли бы заражать клетки, снизилось на 98%. А за несколько десятков минут под солнечным ультрафиолетом обе культуры вирусов полность потеряли жизнеспособность. Похожие результаты были получены как для яркого, так и тусклого солнечного света.

Вондрак и его коллеги считают, что подобные результаты говорят в пользу того, что солнечный свет можно использовать для дезинфекции помещений от коронавируса. Помимо этого, характер его действия на частицы SARS-CoV-2 следует учитывать при прогнозировании того, как будет развиваться пандемия в разные сезоны года.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.