“SOCAR UPSTREAM Management International" наградил студентов БВШН

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Семь студентов 3 и 4 курсов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу", стали обладателями сертификатов и наград компании SOCAR UPSTREAM Management International LLC.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, студенты удостоены наград за отличные теоретические знания и практические навыки, проявленные на высоком уровне во время производственной практики летом этого года в вышеназванной организации.

Выступая на награждении, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что в рамках сотрудничества со многими международными компаниями, в том числе с SOCAR и его предприятиями, студенты БВШН направляются на различные предприятия с целью приобретения ими практических навыков. Ректор отметил, что в процессе учебы студенты БВШН приобретают глубокие знания под руководством профессорско-преподавательского состава БВШН для формирования их как высококвалифицированных специалистов, владеющих английским языком. Говоря о важности приобретения практических навыков в компаниях, ректор поблагодарил руководство SOCAR UPSTREAM Management International LLC и выразил удовлетворение условиями, которые создаются компаниями для успешного прохождения студентами как оплачиваемой, так и неоплачиваемой практики. Подчеркнув, что профессия нефтяника является не только сложной и требующей усилий, но и почетной и ответственной, ректор Эльмар Гасымов выразил уверенность, что выпускники и впредь будут следовать этой дорогой.

Как отметил вице-президент SOCAR, исполнительный директор компании SOCAR UPSTREAM Management International LLC Яшар Лятифов, БВШН является одним из самых престижных образовательных учреждений нашей страны. Он сообщил, что во время прохождения производственной практики студенты БВШН проявили образцовое поведение и большой интерес к будущей специальности.

Напомним, что 1 июня вице-президент SOCAR, исполнительный директор компании SOCAR UPSTREAM Management International LLC Яшар Лятифов и ректор Бакинской Высшей школы нефти Эльмар Гасымов подписали соглашение о сотрудничестве. На основе соглашения в рамках учебных программ, утвержденных для студентов специалистами компании, предусматривается организация семинаров и специализированных курсов с целью обучения студентов, приобретения ими навыков преподавания, стажировка студентов БВШН в филиалах компании, создания возможностей для трудоустройства выпускников БВШН, участия студентов БВШН в программах летней практики, организации курсов для студентов и повышения качества подготовки специалистов.