SOCAR-AQŞ вручила сертификаты студентам БВШН

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Состоялось торжественное вручение сертификатов студентам Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), успешно прошедшим производственную практику в компании SOCAR-AQŞ.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступая на вручении, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что производственная стажировка на предприятиях играет важную роль для применения на практике навыков и теоретических знаний, приобретенных студентами БВШН в аудиториях, и подготовки их как умелых специалистов. Он отметил, что студентам, проходившим практику в компании SOCAR-AQŞ, очень повезло, так как они получили уникальную возможность больше узнать о буровой промышленности и производственной технологии процессов бурения в Азербайджане. За время практики они смогли приобрести профессиональные навыки, а также познакомиться с современным оборудованием и техникой, применяемыми для буровых работ, методами управления и системами контроля за технологическими процессами. Эльмар Гасымов тепло поблагодарил руководство SOCAR-AQŞ за создание на предприятии необходимых условий для успешного прохождения практики студентами БВШН.

Выступая на встрече, Генеральный директор SOCAR-AQŞ Рамин Исаев сообщил, что не раз встречался со студентами за время их практики в течение двух месяцеви они были заранее извещены о деталях программы и плане работы. Рамин Исаев с удовлетворением отметил энтузиазм и ответственное поведение, которые проявили студенты по время производственной практики в компании и рассказал об их участии в различных мероприятиях, в том числе о подготовке ими презентаций.

Отметим, что для участия в программе летней практики в SOCAR-AQŞ в этому году было подано 425 заявок от студентов различных вузов. Для участия в конкурсе на прохождение практики в компании были отобраны 109 человек, и только 17 студентов получили возможность стать участником программы. Трое из них – студенты БВШН: два студента, обучающиеся по специальности "Химическая инженерия", и один студент, получающий образование по специальности "Нефтегазовая инженерия".