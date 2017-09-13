Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Со вчерашнего дня началась очередная геомагнитная буря.

Об этом Report сообщил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории им. Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана Эльчин Бабаев.

По его словам, на данный момент продолжается геомагнитная буря класса G1: "В течение дня ожидается буря класса G2 (максимальная шкала составляет G5, и соответствующие данной шкале бури происходят довольно редко, 1-2 раза в 11 лет). Произошедшая несколько дней назад сильная магнитная буря была категории G4. Буря ожидается и завтра. Прогнозируется геомагнитная буря класса G1. Также наблюдается незначительное повышение атмосферного давления, что увеличивает негативные дискомфортные эффекты".

Э.Бабаев отметил, что в отличие от здоровых людей, лица из группы риска - сердечники, пожилые люди и дети должны избегать напряженности и принять некоторые незначительные предупредительные меры (по рекомендации врачей).