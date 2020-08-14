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Report Georgia

Со следующей недели начнется процесс перевода студентов 

Со следующей недели начнется процесс перевода студентов  С 17 августа начнется процесс перевода студентов.
Наука и образование
14 августа 2020 г. 16:53
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов 
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С 17 августа начнется процесс перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования, прием электронных документов будет вестись до 23 августа.

Перевод студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом, смена их специальностей, а также перевод учащихся ССУЗов и магистров будет проводиться посредством портала transfer.edu.az.

Таким образом, лица смогут выбрать учебное заведение, в которое хотят перевестись. Для этого необходимо ввести соответствующие данные, после чего будет определено, соответствуют ли эти данные критериям перевода. 

Отметим, что портал transfer.edu.az Министерства образования призван упростить процесс перевода студентов и обеспечить прозрачность этого процесса.

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