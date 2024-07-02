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Со следующей недели начинается прием в дошкольные подготовительные группы

Со следующей недели начинается прием в дошкольные подготовительные группы 11 июля с 11:00 стартует прием в подготовительные дошкольные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.
Наука и образование
2 июля 2024 г. 12:05
Со следующей недели начинается прием в дошкольные подготовительные группы

11 июля с 11:00 стартует прием в подготовительные дошкольные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

Как сообщает Report, регистрация будет доступна на сайте mektebeqebul.edu.az.

Выбор школы и учителей по азербайджанскому сектору будет доступен с 11:00 16 июля , а выбор школы и учителей по секторам, где обучение ведется на других языках - с 11:00 18 июля .

Отметим, что в дошкольные подготовительные группы принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (родившиеся в 2019 году).

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul başlayır

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