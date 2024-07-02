Со следующей недели начинается прием в дошкольные подготовительные группы

11 июля с 11:00 стартует прием в подготовительные дошкольные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

11 июля с 11:00 стартует прием в подготовительные дошкольные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

Как сообщает Report, регистрация будет доступна на сайте mektebeqebul.edu.az.

Выбор школы и учителей по азербайджанскому сектору будет доступен с 11:00 16 июля , а выбор школы и учителей по секторам, где обучение ведется на других языках - с 11:00 18 июля .

Отметим, что в дошкольные подготовительные группы принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (родившиеся в 2019 году).