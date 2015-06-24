​Со следующего года будут внесены изменения в модель приема студентов в вузы и ссузы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание коллегии Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

Как сообщили Report в ГКПС, на заседании обсуждены результаты выпускных экзаменов 2014/2015 учебного года.

Кроме того, была обсуждена модель приема студентов в вузы и ссузы, применение которой планируется начать с 2016 года.

Так, с 2016 года по результатам выпускного экзамена абитуриентам предоставят возможность участия в конкурсе по специальностям ссузов и требующих экзамен по выявлению способности специальностей вузов, как в год сдачи экзамена, так и на следующий год.

То же правило будет применено и по отношению к абитуриентам, сдающим экзамен по азербайджанскому языку для участия в конкурсе по специальностям русского сектора.

Таким образом, выдержавшим экзамен по азербайджанскому языку абитуриентам и в следующем году предоставят возможность участия в конкурсе по специальностям в вузах и ссузах, не сдавая экзамен по азербайджанскому языку.

На заседании также проанализировали вопросы внесения изменений в содержание выпускных экзаменов, и сокращения предметов на выпускных экзаменах в вузы. Здесь также приняли решение подготовить новые модели выпускных и вступительных экзаменов и предъявить их широкой общественности и в министерство образования.