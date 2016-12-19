Со следующего года количество предметов выпускных экзаменов IX классов может возрасти

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В выпускные экзамены будущего года могут также включить в качестве третьего предмета иностранный язык".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, сейчас на выпускных экзаменах по XI классу учащиеся сдают экзамен по иностранному языку: "В выпускных экзаменах по IX классу в 2016/2017 учебном году школьники будут сдавать экзамен лишь по азербайджанскому языку и математике. Однако с 2017/2018 учебного года в выпускные экзамены IX классов хотелось бы включить иностранный язык. В связи с этим мы проведем в этом году мониторинговые экзамены и представим результаты общественности и министерству образования. На основе обсуждений будет принято решение".

М.Аббасзаде отметила, что I этап выпускного экзамена по IX классам пройдет в конце марта по 4 направлениям: "Первый экзамен пройдет в Баку, а затем трех дополнительных регионах страны. В целом, выпускные экзамены по IX классам предусматривается подытожить до конца марта. А II этап выпускного экзамена пройдет в июне, после окончания занятий в школах.

В выпускных экзаменах XI классов в этом году каких-либо изменений не произойдет. Для учеников XI классов выпускные экзамены пройдут лишь в июне".

Что же касается вероятности применения единого экзамена (то есть через 2 года) для обучающихся по куррикулуму и доучившихся до XI класса школьников, могу сказать, что результаты экзаменов этого года должны быть обсуждены. В зависимости от результатов можно будет высказать конкретную мысль", - добавила председатель Совета директоров.