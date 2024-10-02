Со 2 октября по 7 ноября будет наблюдаться метеорный поток Ориониды

Со 2 октября по 7 ноября будет наблюдаться метеорный поток Ориониды.

Со 2 октября по 7 ноября будет наблюдаться метеорный поток Ориониды.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

21 октября будет наблюдаться максимальное количество метеоров. В Баку метеорный дождь будет наблюдаться с 22:00 до 06:27. Это второй метеоритный дождь за месяц. Метеорный поток Дракониды будет виден с 6 по 10 октября, а пика достигнет 8 октября.

Метеорный поток Ориониды получил свое название в честь созвездия Орион, где находится радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров). Ориониды - очень сильный метеорный поток, хотя и не самый скоростной. Он состоит, как правило, из быстрых белых метеоров. На пике можно увидеть до 20 метеоров в час. Ориониды - второй метеорный поток, созданный кометой Галлея. Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В следующий раз его можно будет увидеть с Земли в 2061 году.

Источником метеоров потока Дракониды является комета 21P/Джакобини-Циннера. Название потока происходит от созвездия Дракона, в котором находится точка вылета метеоров, чуть левее и выше Большой Медведицы. Их отличия - низкая скорость и красноватый оттенок. В ночь пика метеоры будут видны над северо-западным горизонтом. Астрономы ожидают до 15 вспышек в час, однако у Драконид бывают и всплески до 400 метеоров в час.