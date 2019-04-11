Первый снимок черной дыры подтверждает правильность понимания Вселенной - РАН

Получение первого в истории изображения реальной черной дыры говорит о том, что ученые правильно понимают устройство Вселенной.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН, профессор Российской академии наук Александр Лутовинов.

"Если астрофизикам действительно удалось увидеть горизонт событий черной дыры, а судя по сегодняшним заявлениям, это так, то это означает что наше понимание Вселенной, теории относительности и физических законов, оно правильное. То есть, это феноменальное открытие подтверждает, что наши теории верны, и мы правильно понимаем то, как устроен окружающий нас мир", - сказал он.

Ученые в среду представили первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США.