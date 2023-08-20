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СМИ: Первая миссия РФ на Луну завершилась провалом

СМИ: Первая миссия РФ на Луну завершилась провалом 21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический межпланетный модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России, но похоже, она завершилась провалом.
Наука и образование
20 августа 2023 г. 08:54
СМИ: Первая миссия РФ на Луну завершилась провалом

21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический межпланетный модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России, но похоже, она завершилась провалом.

Об этом Report передает со ссылкой на русскую службу Би-би-си.

Ранее "Роскосмос" сообщил о "нештатной ситуации" на борту аппарата.

"Сегодня (вчера - ред.) в соответствии с программой полёта "Луны-25", в 14:10 (15:10 по бакинскому времени) был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации", - говорилось в сообщении.

О подробностях не сообщается, и как это повлияет на исход миссии, пока не ясно.

Основная цель миссии казалась не очень амбициозной — долететь до Луны, совершить мягкую посадку, а затем проработать там в течение года. Кроме того, станция должна была выполнить ряд научных экспериментов, в частности, определить наличие воды, но все-таки основная задача — подготовиться к посадке других станций в будущем.

Казалось бы, у России, которая называет себя правопреемницей СССР, в частности, в космосе, должен быть большой опыт мягких посадок на Луну, но если посмотреть на историю лунных исследований последних лет, то станет понятно, что само по себе "прилунение" — не такая простая задача.

Так, например, в конце апреля 2023 года неудачей закончилась первая лунная миссия, организованная частной компанией. Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R, запущенным компанией iSpace, была потеряна за несколько минут до того, как он должен был прилуниться.

В 2019 году индийский и израильский аппараты также разбились при посадке в районе южного полюса, то есть примерно там же, где и российская "Луна-25".

Правда, в 2020 году китайская станция "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем прилунилась в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Она собрала образцы лунного грунта и доставила их на Землю.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что вероятность успеха экспедиции "Луна-25" составляет 70%. В июле НПО Лавочкина, которое создавало аппарат для этой миссии, оценило его в 80%. Между тем российский астроном Владимир Сурдин в интервью государственному ИА оценил шансы на успех в 50%.

"Луна-25" испытывала технические и финансовые проблемы с самого своего начала. Работа над проектом "Луна-Глоб", как тогда называлась эта станция, началась еще в 2005 году.

Этот аппарат создавался на платформе "Фобос-грунт" — амбициозном проекте Роскосмоса, который предусматривал посадку на спутник Марса Фобос, забор образцов грунта и возвращение на Землю.

Однако "марсианская" экспедиция закончилась провалом. В 2011 году после старта не запустилась маршевая двигательная установка аппарата, и он упал в Тихий океан.

После этой аварии программа "Луна-глоб" была пересмотрена. После того как аппарат был переделан, его переименовали в "Луна-25".

Однако на этом злоключения проекта не прекратились. Его постоянно "сдвигали вправо", то есть откладывали на более поздний срок. Изначально планировалось запустить "Луну-25" в 2014 году, фактически вышло на девять лет позже.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın ilk Ay missiyası iflasa uğrayıb

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